Колонна состояла из четырех автомобилей, к каждому из которых был присоединен прицеп.

В аннексированном Россией Крыму на трассе "Таврида" у въезда в город Керчь заметили колонну из грузовых автомобилей с украинскими номерными знаками.

Об этом сообщает Радио Свобода. Колонна состояла из четырех автомобилей, к каждому из которых был присоединен прицеп. Кузова автомобилей и прицепов были закрыты тентами. Номерные знаки серии ВТ соответствуют Херсонской области.

Издание отметило, что ранее в аннексированном Крыму заметили наполненные зерном грузовики с украинскими номерами. По трассе Джанкой-Симферополь в обе стороны двигались караваны переоборудованных под перевозку зерновых культур грузовиков, по 5-10 машин в колонне. Некоторые грузовики стояли на обочине из-за поломки, или возле придорожных кафе.

Издание отметило, что в Севастопольской бухте обнаружили два небольших балкера класса "река-море", которые стали под погрузку возле зернового терминала.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что по состоянию на 21 мая Россия заблокировала в украинских портах 22 млн тонн зерна, постепенно ворует его, вывозит и продает другим странам.

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