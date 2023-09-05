Занятия проводятся на пяти станциях метрополитена.

В Харькове 4 сентября стартовал учебный процесс в метрополитене, для этого там обустроили 60 классов.

Как сообщают в городском совете Харькова, обучение более тысячи учеников проводится на пяти станциях метрополитена – "Победа", "Университет", "Метростроителей", "Тракторный завод" и "Академика Павлова".

Оно организовано в две смены – с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, то есть в одном кабинете в один день смогут учиться два класса. Два-три дня школьники будут учиться офлайн, в другие – онлайн. Ежедневно у детей будет по три основных урока. Для младшей школы – это чтение, математика и письмо, для средней – украинский язык и литература, математика и история. Другие предметы они будут изучать онлайн. Продолжительность уроков составит 30-45 минут в зависимости от возраста учащихся.

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Детей, которым это необходимо, к станциям метро будет подвозить школьный автобус в присутствии педагога, а после уроков будет развозить обратно. В городе для этого разработали 34 маршрута.

Учащихся в метро будут кормить за счет городского бюджета. Также на станциях будет работать охрана, психологи и медики, которые при необходимости смогут оказать детям необходимую помощь.

Классы на станциях метро обустроили с рекуперацией воздуха и шумоизоляцией, партами и необходимым оборудованием, рассчитанным на 20 детей.

По информации директора департамента образования горсовета Ольги Деменко, по состоянию на 31 августа было сформировано 60 классов, из которых 23 – для первоклассников.

Она отметила, что в резерве есть еще восемь классов, и набор на обучение офлайн продлится в течение года.

"Классы для обучения в метро сформировали временные - из учеников разных школ. По желанию каждый ребенок может вернуться в свою школу на онлайн-обучение. В кабинетах будут работать учитель и тьютор, который будет встречать и провожать детей, заниматься с ними во время перерыва и обеда. На переменах для детей организуют интерактивные игры", - рассказала Деменко.

Мэр города Игорь Терехов заявил, что желание обучаться в метро также проявляют и ученики старшей школы. Один такой класс уже сформирован в минувшие выходные.

Он добавил, что в ближайшее время в Индустриальном районе планируется начать строительство бомбоубежища, рассчитанного на 450 учеников.

Обучение харьковских школьников во время войны

С начала полномасштабного вторжения России обучение в учебных заведениях Харькова и области проводилось дистанционно.

В этом году 7 июля Совет обороны области принял решение о возобновлении традиционного офлайн обучения в заведениях, где есть бомбоубежища, соответствующие стандартам.

В Харькове учебный год решили начать в дистанционном режиме. Город часто страдает от обстрелов россиян, особенно ракетами С-300, среагировать на которые мало времени. Также там отсутствуют бомбоубежища для школ, соответствующие госстандартам.

Для того, чтобы дети все же могли учиться очно, городские власти решили обустроить классы в метрополитене.

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