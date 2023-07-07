В Харьковской области разрешили возобновить традиционное офлайн обучение в учебных заведениях. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Только что на заседании Совета обороны приняли решение о разрешении на восстановление традиционного офлайн обучения в учебных заведениях", - написал он в Telegram, в то же время отметив, что офлайн обучение будет возможным только при условии наличия в учебном заведении специализированного укрытия, отвечающего требованиям законодательства, готовности системы оповещения и прочего.
Решение Совета обороны касается дошкольного, школьного, профессионального, предвысшего, высшего образования.
При этом Синегубов подчеркнул, что окончательное решение о формате обучения в каждом конкретном заведении будут принимать непосредственно его учредители и руководство.
"Подчеркиваю, наличие специальных укрытий, отвечающих требованиям ГСН, готовность системы оповещения, определение путей эвакуации, создание запасов воды и медикаментов, проведение уроков, на которых обучают действиям в случае воздушной тревоги – является обязательным требованием", - подчеркнул глава ОВА.
Ситуация с обстрелами в Харьковской области
Территории Харьковской области почти ежедневно страдают от обстрелов оккупантов. Враг применяет различные типы вооружений. В частности, 4 июля российские террористы ударили по городу Первомайский, в результате чего известно о по меньшей мере 31 раненом, среди которых 10 детей. В прокуратуре заявили, что обстрел жилого района был осуществлен ракетой "Искандер". В городе повреждено остекление 8 многоэтажек.
В течение суток 3 июля враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Харьковского, Чугуевского района и Купянского районов.
28 июня в селе Волчанские Хутора в результате обстрела оккупантов погибли трое мужчин.