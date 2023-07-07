Традиционная форма обучения будет возможной только при условии наличия в учебном заведении специализированного укрытия, системы оповещения и других факторов.

В Харьковской области разрешили возобновить традиционное офлайн обучение в учебных заведениях. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Только что на заседании Совета обороны приняли решение о разрешении на восстановление традиционного офлайн обучения в учебных заведениях", - написал он в Telegram, в то же время отметив, что офлайн обучение будет возможным только при условии наличия в учебном заведении специализированного укрытия, отвечающего требованиям законодательства, готовности системы оповещения и прочего.

Решение Совета обороны касается дошкольного, школьного, профессионального, предвысшего, высшего образования.

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При этом Синегубов подчеркнул, что окончательное решение о формате обучения в каждом конкретном заведении будут принимать непосредственно его учредители и руководство.

"Подчеркиваю, наличие специальных укрытий, отвечающих требованиям ГСН, готовность системы оповещения, определение путей эвакуации, создание запасов воды и медикаментов, проведение уроков, на которых обучают действиям в случае воздушной тревоги – является обязательным требованием", - подчеркнул глава ОВА.

Ситуация с обстрелами в Харьковской области

Территории Харьковской области почти ежедневно страдают от обстрелов оккупантов. Враг применяет различные типы вооружений. В частности, 4 июля российские террористы ударили по городу Первомайский, в результате чего известно о по меньшей мере 31 раненом, среди которых 10 детей. В прокуратуре заявили, что обстрел жилого района был осуществлен ракетой "Искандер". В городе повреждено остекление 8 многоэтажек.

В течение суток 3 июля враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Харьковского, Чугуевского района и Купянского районов.

28 июня в селе Волчанские Хутора в результате обстрела оккупантов погибли трое мужчин.

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