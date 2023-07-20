Для обучения планируют использовать переходы метрополитена, где установят перегородки.

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что для безопасности школьников учебный процесс с 1 сентября по возможности могут организовать в метрополитене. Соответствующее видео, на котором мер озвучил эту идею, тиражируют местные СМИ.

"Я дал поручение, сейчас работаем над этим, чтобы комбинированную систему обучения делать таким образом – там, где это возможно, это метрополитен. Потому что там есть все для того, чтобы наши дети находились в безопасности... Пойдем на некоторые неудобства, что касается переходов метрополитена, будем перегородки ставить и так далее", - пояснил мэр.

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Также Терехов подчеркнул, что первоклассников обучать дистанционно невозможно.

"Что касается первоклассников - это катастрофа. Потому что никто их не научит писать, не поставит руку... И самое главное – дети не становятся социальными", – сказал мэр.

Спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что уроки в метро - это один из вариантов, которые рассматривают для внедрения комбинированного обучения. Это может касаться учеников младших классов. Окончательное решение пока не приняли.

"Основной вопрос - как сделать комбинированное обучение максимально безопасным и удобным. Поэтому и рассматривается множество вариантов, и проведение уроков в метро – лишь один из них. Мы же все понимаем, что в метрополитене есть помещения, в которых можно попробовать это организовать. Но это лишь один из вариантов, над которым сейчас работают и в департаменте образования, и в соответствующем КП. Есть и другие варианты, которые требуют дополнительной отработки", - пояснил он.

Обучение во время войны в Харьковской области: что известно

С начала полномасштабного вторжения России обучение в учебных заведениях Харьковщины проводилось дистанционно.

7 июля этого года на заседании Совета обороны Харьковской области было принято решение о возобновлении традиционного офлайн обучения. Это касается дошкольного, школьного, профессионального, предвысшего, высшего образования. Главное условие для обучения офлайн - наличие в учебном заведении специализированного укрытия, соответствующего нормам.

Обучение в метро Харькова уже практиковалось в 2022 году - на нескольких станциях педагоги организовали занятия со школьниками.

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