Отмечается, что жандармы будут расследовать зверства, совершенные оккупантами на Киевщине. Начнут работу 12 апреля.

В Украину прибыл отряд технических и научных жандармов из Франции для расследования военных преступлений российских военных в населенных пунктах под Киевом.

Об этом сообщил дипломат и посол Франции в Украине Этье де Понсен на своей официальной странице в Twitter.

Отмечается, что научные и технические жандармы из Франции прибыли во Львов 11 апреля. 12 апреля они начнут расследование военных преступлений, совершенных российскими военными в Украине.

"С гордостью приветствуем в Львове отряд технических и научных жандармов, которые прибыли на помощь своим собратьям украинцам в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева. Франция-первая, кто оказывает такую помощь. Завтра они будут на работе", – написал де Понсен.

Дипломат добавил, что Франция является первой страной, которая оказывает такую помощь.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский пояснил, почему русские лгут, якобы не совершавших преступлений в Украине. Глава государства считает, что российская трусость нарастает и превращается в катастрофу, но Украина остановит это все.

"Что делает Россия? Чем заняты ее чиновники, ее пропагандисты и обычные люди, повторяющие то, что услышали по телевидению? Они только оправдываются и отрицают. Пытаются переложить ответственность. Врут. И уже настолько потеряли связь с реальностью, что обвиняют нас в совершении даже того, что очевидно – очевидно для всех в мире – сделали российские войска", - отметил президент.

Напомним, до расследование преступлений РФ на территории Украины присоединились 42 страны. Над сбором доказательств военных преступлений в Буче работают эксперты со всей Украины, но количество таких преступлений настолько велико, что не хватает ресурсов.

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