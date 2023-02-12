Кто ее возглавит, пока неизвестно.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации Черниговского района Черниговской области. Соответствующий документ обнародован на официальном сайте президента.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Черниговской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого Указа", – говорится в указе Зеленского от 7 февраля 2023 года.

При этом, кто именно возглавит Черниговскую городскую военную администрацию, пока неизвестно.

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Ситуация на Черниговщине

8 февраля российские оккупанты ударили ракетами по Семеновской общине Черниговской области. Атаку осуществляла российская авиация ракетами типа "воздух-земля".

Сообщалось, что в результате обстрела Семеновской общины на Черниговщине один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии. Позже в ОК "Север" уточнили, что в результате вражеской ракетной атаки погибли два человека.

В среду, 1 февраля 2023 года, российские оккупанты обстреляли Черниговскую область. Мина попала в погреб частного дома – погибли четверо местных жителей.

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