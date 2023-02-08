Разбор завалов на территории предприятия продолжается.

Вследствие обстрелу Семеновской общины на Черниговщине один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его информации, сегодня два реактивных самолета выпустили ракеты по предприятию в Семеновской общине. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу, подтверждена гибель одного работника, но разбор завалов продолжается. Кроме этого, под завалами еще могут быть два человека.

Председатель ОВА подчеркнул, что на территории предприятия находились гражданские.

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"Черниговское пограничье постоянно обстреливают. На прошлой неделе враг обстрелял 10 населенных пунктов Семеновской, Новгород-Северской, Сновской общин. Мы насчитали 200 взрывов за неделю. Это происходит постоянно, редко когда враг позволяет себе паузу", - сказал Чаус.

Также он отметил, что местные жители, несмотря на постоянные обстрелы, не спешат эвакуироваться. Переселились в более безопасные места где-то 1,5 тыс. человек, однако это не происходит в массовом порядке.

Кроме этого, Чаус прокомментировал возможность повторного наступления на Черниговщину.

"Мы должны быть готовы к наступлению в любую минуту. Мы знаем, с каким врагом воюем, этот враг - террорист. Должны быть готовы, и мы готовы", - заявил Чаус.

По данным, обнародованным ГУ НП в области, в результате обстрелов Семеновской общины еще три человека могут быть под завалами здания. На место происшествия выехали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители оказывают необходимую помощь пострадавшим местным жителям и документируют военное преступление россиян.

Ракетная атака на Черниговщину

В среду, 8 февраля, российская армия обстреляла из авиации пограничный населенный пункт на Черниговщине. Около 15:45 наблюдали два реактивных самолета, которые осуществили пуск двух ракет по территории Украины, в район н. п. Семеновка. Тогда сообщалось об одном раненом гражданском.

Стоит отметить, что враги уже не раз обстреливали пограничные населенные пункты Черниговской области, в частности, из минометов.

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