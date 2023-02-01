Враг обстрелял район населенного пункта Елино.

В среду, 1 февраля 2023 года, российские оккупанты обстреляли Черниговскую область. Мина попала в погреб частного дома – погибли трое местных жителей, еще один ранен.

Как сообщает Оперативное командование "Север", враг обстрелял район населенного пункта Елино.

"В результате попадания мины (120 мм) в погреб частного дома погибли трое местных жителей. Один – получил ранение и доставлен в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

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По данным ОК "Север", оккупационные войска продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Сумщины и Черниговщины.

"Сегодня с 14:50 до 15:30 было 17 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Студенок. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация уточняется", – добавили в командовании.

Также с 15:10 до 15:40 сообщили о 14 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Елино.

Ситуация на Черниговщине

Российские оккупационные войска не прекращают обстрелы приграничных населенных пунктов Украины. Так, в воскресенье, 29 января, враг обстрелял Черниговскую область из артиллерии и минометов, зафиксировано более 10 прилетов.

В то же время на фоне разговоров о вероятном повторном наступлении РФ со стороны Беларуси, которые шли в январе, командующий войсками оперативного командования "Север" генерал-майор Виктор Николюк заверил, что ВСУ не дадут российским оккупантам дойти до Чернигова.

Кроме того, на Черниговщине Служба безопасности Украины разоблачила предателя, работавшего на спецслужбы Беларуси. Правоохранители задержали злоумышленника в результате спецоперации в конце 2022 года.

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