Использовано 2 ракеты типа "воздух-земля".

В среду, 8 февраля, российские оккупанты ударили ракетами по Семеновский общине Черниговской области. Атаку совершала российская авиация.

Как сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, зафиксирован "прилет" двух ракет типа "воздух-земля".

"Авиационный прилет в Семеновской общине. Использовано 2 ракеты типа "воздух-земля". Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - сообщил Чаус и призвал жителей области не игнорировать сигналов воздушной тревоги.

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Ракетный террор РФ: мнения экспертов

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что полноценный боекомплект для массированного ракетного удара по Украине в России будет готов ближе к 10 февраля. Враг может совместить активизацию боевых действий на передовой с ракетным ударом по Украине.

Кроме того, по словам Коваленко, в России острый дефицит авиационных ракет большого радиуса действия, таких как ракеты Х-59. Они сейчас запускаются так же редко, как и ракеты "Калибр" и Х-101.

В то же время представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил, что украинская ПВО не может противодействовать баллистическим ракетам врага и зенитным ракетам, которые летят по баллистической траектории. В связи с этим остается угроза получения Россией иранских баллистических ракет.

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