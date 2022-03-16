Президент Украины предлагает Соединенным Штатам ввести санкции против всех политических лиц путинской России, которые остаются на должностях.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Соединенные Штаты Америки вводить санкции против Российской Федерации еженедельно.

Об этом глава государства заявил во время виртуального выступления перед обеими палатами Конгресса США.

"Украина благодарна Соединенным Штатам за чрезвычайно весомую поддержку. За все, что ваше государство и ваш народ уже сделали для нашей свободы. За оружие и амуницию, за обучение и финансы, за лидерство в свободном мире, которое помогает давить на агрессора экономически", - сказал Зеленский.

Президент Украины выразил благодарность президенту США Джо Байдену за личную вовлеченность, за искреннюю преданность защите Украины и демократию повсюду в мире.

"Я благодарен вам за резолюцию, которая признает всех, кто совершает преступления против украинского народа, военными преступниками. Однако сейчас, в самый черный час для нашего государства, для всей Европы, я призываю вас к большему!"- подчеркнул глава государства.

"Новые пакеты санкций нужны еженедельно. До тех пор, пока российская военная машина не остановится. Нужны ограничения для всех, на ком держится этот несправедливый режим", - отметил Зеленский.

"Мы предлагаем Соединенным Штатам внести в санкционные списки всех политических лиц Российской Федерации, которые остаются на официальных должностях и не разрывают связей с теми, кто ответственный за агрессию против Украины. От депутатов Госдумы – до последнего чиновника, которому не хватает морали, чтобы порвать с государственным террором", - сказал президент.

Также он подчеркнул, что все американские компании должны выйти из России, с их рынка.

"Оставить этот рынок, залитый нашей кровью", - призвал Зеленский.

"Проявите лидерство! Если у вас в избирательных округах есть компании, которые спонсируют российскую военную машину, оставлять бизнес в России... Вы должны давить. Чтобы российское государство не получало ни одного доллара, которые оно тратит на разрушение Украины. На разрушение Европы", - отметил глава государства.

Также он считает, что все американские порты должны быть закрыты для российских товаров и кораблей.

"Мир – важнее прибыли. И мы должны вместе защищать этот принцип во всем мире", - добавил Зеленский.

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