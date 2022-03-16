РФ пытается создать на юге Украины так называемую "Новороссию" и обменять ее на "ЛДНР".
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в эфире информационного телемарафона высказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
"Похищение людей - это новая тактика РФ. Похищены уже мэры трех городов на юге Украины. Оккупанты не могут наладить работу с коллаборантами, потому что таких почти нет", - отметил Денисенко.
По его словам, одна из возможных стратегий России - создание "Новороссии" на оккупированных территориях. Цель - обмен.
"Украина признает "ЛДНР", а они возвращают контроль над оккупированными территориями на юге", - отметил Денисенко.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.