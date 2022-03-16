Одной из возможных целей создания псевдореспублики может быть возвращение южных территорий под контроль Украины в обмен на признание "ЛДНР".

РФ пытается создать на юге Украины так называемую "Новороссию" и обменять ее на "ЛДНР".

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в эфире информационного телемарафона высказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Похищение людей - это новая тактика РФ. Похищены уже мэры трех городов на юге Украины. Оккупанты не могут наладить работу с коллаборантами, потому что таких почти нет", - отметил Денисенко.

По его словам, одна из возможных стратегий России - создание "Новороссии" на оккупированных территориях. Цель - обмен.

"Украина признает "ЛДНР", а они возвращают контроль над оккупированными территориями на юге", - отметил Денисенко.

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