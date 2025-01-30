Надо учитывать специфику регионов, национальные корни и традиции, отметил Сергей Грабский.

Военную подготовку надо начинать с формирования национального сознания, то есть в детском саду. Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

По его словам, яркий пример того, что военной подготовкой нужно заниматься с детства, показывает Польша.

"Молодые люди должны иметь какие-то базовые навыки. Конечно, я так же критически воспринимаю те занятия строевой подготовки, которые проводились в школе в большинстве случаев для "галочки", но это не значит, что мы должны об этом забывать. И уже с самого начала молодой человек должен понимать, к чему он имеет больше таланта - или к технике, или к электронике, каким-то специальным делам, к снайперской подготовке и т.д.", - пояснил эксперт.

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Говоря о национальной скаутской организации "Пласт", Грабский сказал, что это очень хорошая идея, но не нужно ее монополизировать. По его словам, надо учитывать специфику регионов, национальные корни и традиции.

"Можем даже проводить соревнования между представителями различных детских патриотических организаций. И это, в том числе, способствует здоровой конкуренции, которая должна быть под контролем государства. Чтобы лучшие наработки принимать к сведению и развивать...", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, уже в школе подготовка должна формироваться с учетом определенной специализации, а после окончания университета все должны иметь соответствующую специальность и пройти опыт службы в армии. Как подчеркнул Грабский, в стране, где идет война, не может быть военнообязанных и необязанных.

По словам военного эксперта, система подготовки резерва должна включать в себя общепринятые в странах НАТО компоненты и новые наработки, которые Украина получает на войне. По его мнению, это достаточно трудно воплотить в жизнь, ведь подготовка резерва не должна негативно влиять на экономическую политику:

"Конечно, можно собрать всех военнообязанных учить, учить и учить, но государство не может останавливаться. Государство должно работать, должно давать то, что обеспечивает Вооруженные силы".

В то же время он отметил, что сложно назвать страну, с которой можно было бы брать пример в военной подготовке.

"Поэтому мы говорим о комбинированной подготовке, которая может включать элементы, применяемые не в одной стране, а в группе стран. То есть мы должны взять оттуда все лучшее и, основываясь уже на собственном опыте войны, развивать нашу собственную систему подготовки, с которой уже надо брать пример другим странам", - констатировал эксперт.

Напомним, ранее, военный эксперт Сергей Грабский выражал уверенность, что РФ вошла в этап своей истории, когда для нее уже нет другого варианта, кроме полного захвата всех украинских территорий. По его мнению, тех, кто сейчас говорит, что против войны, никто спрашивать не будет. Они пойдут штурмовать польские, литовские, латвийские или эстонские окопы - такая судьба ждет всех, кто не понимает важности помощи Украине сейчас. Любая заморозка конфликта, любой перерыв позволит противнику нарастить его военный потенциал, убежден Грабский.

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