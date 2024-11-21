Артур Логай также поделился, что его вдохновляет во время войны.

Украинский актер Артур Логай, известный по сериалам "Киев днем и ночью", "Моя любимая страшко", признался, что прошел военную подготовку. Артист объяснил, для чего ему это и рассказал, что уже даже определился с войсками, в которых мог бы служить.

В интервью для издания OBOZ.UA знаменитость рассказал, что он прошел полевые тактические учения для военных. В частности, артист изучал, как вести бой в городах. Со временем Артур планирует пройти еще одну подготовку.

Кинозвезда отметил, что пока что у него есть бронь от мобилизации, но понимает, что в любой момент все может измениться и он окажется на фронте. Поэтому решил готовиться к этому возможному моменту. Логай считает, что при условии мобилизации, его место в Десантно-штурмовых войсках.

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"Да, уже прошел - военные полевые тактические учения, осваивал правила ведения боя в условиях городских застроек. Но уже прошло достаточно времени с того момента, как это было. Поэтому имею в планах пройти дополнительную подготовку. Вероятно, это произойдет после того, как закончу работу в нынешних кинопроектах. Предварительно запланировал себе эти мероприятия на зиму. Пока у меня есть бронь, могу готовиться. Я молод, быстро бегаю и довольно вынослив, поэтому мое место будет в Десантно-штурмовых войсках - по крайней мере мне так кажется", - отметил артист.

В дополнение, Артур рассказал, что его вдохновляет во время войны. Звезда сериалов поделился, что он обожает ездить на мотоцикле, а также проводить время за просмотром любимых фильмов. Актера в такое сложное время вдохновляют его родные, спорт и музыка.

"Думаю, что наш мир ждет в ближайшее время многое, и не факт, что это будут приятные истории. Что вдохновляет и не дает сойти с ума? Я чувствую себя очень хорошо, когда сажусь за руль своего мотоцикла. Меня вдохновляют талантливые люди. Хорошие фильмы. Дисциплинированные люди. Моя жена, дети мои. Спорт, музыка - это тоже", - поделился Логай.

Напомним, ранее Артур Логай ответил, почему не служит в ВСУ. Артист отметил, что он обновил свои данные в ТЦК и стоит на воинском учете.

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