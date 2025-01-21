Доверия к государству никогда не построить, если существует безнаказанность и несправедливость, отметил Жорин.

Коррупционные скандалы в абсолютном большинстве без продолжения в виде реального наказания - это самая большая демотивация не только для военных, но и для всего украинского общества. Такое заявление сделал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), подполковник ВСУ Максим Жорин, комментируя задержание главного психиатра Вооруженных сил, заместителя председателя Центральной ВВК.

"Когда и так трудно бороться в сегодняшних условиях, общество постоянно наблюдает таких ур**ов, которые наживаются на горе и войне", - отметил боец.

Жорин акцентировал, что доверия к государству никогда не построить, если существует безнаказанность и несправедливость.

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"За коррупцию таких масштабов, как у руководителей МСЭК, или этого задержанного главного психиатра ВСУ, нужно давать статью по государственной измене или коллаборационизму. С реальными сроками, полной конфискацией имущества и запретом занимать любые должности в будущем", - подчеркнул военный.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в Украине задержали главного психиатра ВСУ, который за время полномасштабной войны России против Украины разбогател на более 1 млн долларов.

Сообщалось, что задержанный на указанную сумму приобрел необоснованные активы, оформив их на свою жену, дочь, сыновей и "посторонних лиц".

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