Врач приобрел четыре машины - две БМВ Х7, БМВ Х3 и БМВ Х5.

Правоохранители задержали главного психиатра ВСУ, который за время полномасштабной войны РФ против Украины разбогател на более 1 млн долларов, приобретя недвижимость на Киевщине и в Одессе.

Как сообщили в пресс-центре СБУ в Telegram, спецслужба при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ задержали главного психиатра Вооруженных Сил. Он же является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

Следствием установлено, что чиновник с начала полномасштабного вторжения РФ значительно обогатился.

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"Он приобрел необоснованных активов на более 1 млн долларов США. При этом фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц", - рассказали в СБУ.

В частности, в течение 2022-2024 годов мужчина приобрел в Обуховском районе Киевской области частный дом и два земельных участка, еще две квартиры в столице и квартиру в Одессе. Кроме того, психиатр обзавелся четырьмя элитными автомобилями - БМВ Х7 (2024 г. в.), БМВ Х7 и БМВ Х3 (обе 2022 г. в.) и БМВ Х5 (2023 г. в.). Также врач приобрел и другое имущество, детали о котором не разглашается.

Во время обысков следователи нашли у него 152 тыс. долларов и 34 тыс. евро.

Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 368-5 (незаконное обогащение); ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы чиновника. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как уточнили в Офисе Генерального прокурора Украины в Facebook, фигурант также является начальником психиатрической клиники Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь". Среди активов - частный дом площадью 285,2 кв. м.

Что еще известно о задержаниях правоохранителями за последний месяц

Напомним, вчера, 20 января, правоохранители <a href="https://www.unian.ua/incidents/komandir-155-brigadi-pravoohoronci-zatrimali-viyskovogo-yakiy-dopustiv-masove-dezertirstvo-pidleglih-12889980.html\">задержали уже бывшего командира 155 отдельной механизированной бригады</a> ВСУ имени Анны Киевской, который допустил массовое дезертирство подчиненных, в частности во время подготовки за рубежом. Установлено, что командир не проинформировал правоохранительные органы о значительном количестве военных, которые самовольно покинули места службы во время подготовки соединения на территории Евросоюза, а также выполнения боевых задач на восточном фронте.</p> <p>По данным СМИ, около 1700 военнослужащих самовольно оставили бригаду, когда в течение 9 месяцев она проходила подготовку в Украине, Польше и Франции.</p> <h2>Вас также могут заинтересовать новости:</h2> <ul> <li><a href="https://www.unian.ua/incidents/vibuh-u-kiyevi-u-radiostudiji-pidirvavsya-boyepripas-12889131.html">В Киеве произошел взрыв в радиостудии: ведущая получила ранения</a></li> <li><a href="https://www.unian.ua/incidents/dbr-zatrimalo-generaliv-yaki-provalili-oboronu-harkivshchini-u-2024-roci-12889815.html">ГБР задержало генералов, которые провалили оборону Харьковщины в 2024 году</a></li> <li><a href="https://www.unian.ua/incidents/zbroya-dlya-rf-sbu-vikrila-kompaniji-yaki-postachali-rosiji-komponenti-dlya-raket-12890094.html">СБУ разоблачила украинские компании, которые поставляли в РФ микрочипы для ракет и беспилотников</a></li> </ul>