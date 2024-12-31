Вопрос о возможных фактах неправомерного получения инвалидности среди 67 прокуроров Хмельницкой прокуратуры остается не выясненным.

Офис Генерального прокурора не смог установить факт неправомерного получения инвалидности ни у одного из 67 прокуроров Хмельницкой прокуратуры.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК), ссылаясь на ответ Офиса Генпрокурора на их запрос. ЦПК отправил запрос в Офис генпрокурора, чтобы узнать результаты служебного расследования по данному вопросу. Офис Генпрокурора сообщил, что не смог даже подтвердить факт неправомерного получения инвалидности ни одного из 67 прокуроров Хмельницкой прокуратуры.

"Учитывая ограниченность средств служебного расследования объективно подтвердить или опровергнуть опубликованную в медиа информацию об использовании прокурорами органов прокуратуры своих служебных полномочий или служебного статуса и связанных с этим возможностей с целью получения инвалидности невозможно без проведения процессуальных действий и принятия процессуальных решений в уголовном производстве", - сказано в заключении по результатам служебного расследования.

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"Из ответа на предыдущий вопрос ясно: Генпрокуратура не смогла подтвердить подделку инвалидности, а значит и уволить прокуроров "с инвалидностью" не могла бы", - отмечают в ЦПК.

Скандал вокруг хмельницких прокуроров

После громких разоблачений руководителей МСЭК на коррупции, в частности в Хмельницкой области, стало известно, что у десятков сотрудников прокуратуры есть инвалидность, за которую они получают большие выплаты.

Народный депутат Инна Совсун рассказывала, что прокуроры имели "лазейку" в законодательстве еще с 2001 года, благодаря которой получали самые большие выплаты по инвалидности. Она подчеркнула, что таких пенсий нет даже у военных.

После заседания СНБО, посвященного коррупции в органах МСЭК генпрокурор Андрей Костин подал в отставку. Велось внутреннее расследование по этой ситуации.

По данным Офиса генерального прокурора по итогам внутреннего расследования, по состоянию на 11 ноября 2024 года в органах прокуратуры всех уровней работают 523 человека с инвалидностью.

Отмечается, что этот показатель составляет менее 6% от общей численности прокуроров и не превышает 10% по прокуратурам. Значительное превышение этих чисел фиксируется в прокуратурах в Хмельницкой и Черкасской областях - 29% и 27% соответственно.

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