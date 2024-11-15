Врага интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах спецназовцев на южных направлениях.

СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского задержала "крота" российского ГРУ, который передавал оккупантам планы спецопераций Сил обороны.

Как сообщает пресс-служба СБУ, военная контрразведка и следователи украинской спецслужбы при содействии Главнокомандующего ВС Украины и командующего ССО задержали "расконсервированного" агента российской военной разведки (ГРУ).

Указывается, что это - подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ, которого российские оккупанты завербовали еще до начала полномасштабной войны. Весной 2024 года его дистанционно "активировал" кадровый сотрудник ГРУ и определил задачу: передавать планы боевых операций Сил обороны в тылу врага.

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"Больше всего агрессора интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах украинских спецназовцев за линию фронта, в частности на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях. Для выполнения задания "крот" использовал свое служебное положение, благодаря которому получал информацию о запланированных маршрутах перемещения воинов Сил обороны, их вооружение и "цели", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, захватчики планировали использовать эту информацию для ликвидации украинских спецназовцев на линии фронта или за ее пределами, на временно оккупированной территории юга Украины. Также "крот" передавал своему куратору данные о других подразделениях Сил обороны.

В ходе спецоперации военная контрразведка СБУ поэтапно задокументировала преступления предателя и задержала его. Одновременно проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

"Фигурант был завербован военной разведкой РФ через своих знакомых в России, с которыми он поддерживал связь", - уточнили в СБУ.

Во время обысков у него изъяты средства конспиративной связи, компьютерная техника, мобильный телефон и накопители информации. Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как добавляется, спецоперацию проводили совместно со следователями Одесского управления СБУ под процессуальным руководством прокуратуры.

Российские агенты - последние новости

Напомним, 22-летний оператор беспилотных систем одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины, которая держит оборону на Краматорском направлении, наводил артиллерию врага на свою бригаду. Предатель, который был контрактником, задержан. По данным СБУ в 2023 году его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ Дмитрий Сороколетов. Предатель "сливал" локации своего подразделения БпЛА, который занимался корректировкой огня по рашистам, атаковавшим Часов Яр.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила на Киевщине еще одного информатора главного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации (известного как ГРУ), который собирал разведывательные данные о подразделениях "Гвардии наступления".

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