В поле зрения агрессора мужчина попал через свои прокремлевские сообщения в российских Телеграм-каналах.

Предатель, который шпионил для России в Хмельницкой области и получал "зарплату" от Федеральной службы безопасности России, получил 15 лет заключения.

Как отмечается в сообщении на сайте Службы безопасности Украины, этот агент ФСБ собирал разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Хмельницкой области. Он действовал как переселенец с прифронтовой территории на востоке Украины.

По данным военной контрразведки СБУ, он пытался установить в регионе основные локации подразделений Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

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Кроме того, российский агент отслеживал маршруты движения боевой техники украинских защитников. Также он хотел обнаружить транзитные эшелоны с вооружением и боеприпасами ВСУ.

"Установлено, что вражеский приспешник получал от своих "кураторов" из ФСБ деньги за выполненные задания. Военные контрразведчики СБУ задержали злоумышленника во время спецоперации в Хмельницкой области в сентябре этого года", - говорится в сообщении.

Как установило расследование, российским агентом оказался житель Донецкой области. В начале полномасштабного вторжения России его дистанционно завербовал кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ с позывным "Шеф".

"В поле зрения агрессора мужчина попал через свои прокремлевские сообщения в российских Телеграм-каналах. Установлено, что после вербовки он получил псевдоним "Серый", прошел инструктаж и по указанию своего "куратора" выехал в Хмельницкий для сбора разведданных на территории региона", - отметили в СБУ.

Полученную информацию предатель передавал в ФСБ в виде электронных координат и фото украинских объектов с привязкой к местности.

Так, на основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Задержание предателей в Украине

Ранее в Киеве задержали российского агента, который хотел поступить в школу "Армии дронов", чтобы шпионить за украинскими военными. Приспешником врага оказался 49-летний предприниматель из Киева. В поле зрения агрессора он попал через свои антиукраинские сообщения на одном из российских Telegram-каналов.

После зачисления в заведение он должен был установить, в частности локации полигонов Сил обороны, где курсантов учат управлять ударными и разведывательными беспилотниками. Оккупанты хотели использовать развединформацию своего агента для прицельных воздушных атак.

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