Известно, что в плену осталось много стариков. У них, кроме боевых травм, есть еще хронические заболевания.

В российском плену пока остаются около 800 военнослужащих полка "Азов" из них более 40 женщин, среди которых есть и беременные.

Об этом сообщила руководитель отдела работы с пленными и их семьями патронатной службы "Азова" Ольга Кравченко.

"У пленных, которые вышли, мы увидели почти в 90% крайнюю стадию анорексии, моральное и психологическое истощение, в такой стадии, что мы просто были шокированы. Ранения - застарелые осколочные и огнестрельные в тяжелой запущенной форме, ведь лечения должного ни на Азовстали, ни в плену не было. Все осколки остались у парней и девушек внутри тела, которые нужно оперировать. Присутствуют травмы как перебитые сухожилия и потеря органов зрения", - отметила Кравченко.

На вопрос, дают ли надлежащую медицинскую поддержку беременным в плену, она ответила, что о ней вовсе речь не идет. Женщин надо перевозить на подконтрольную территорию.

"Патронатная служба распределила по медицинским учреждениям всех бойцов. Работаем над диагностикой на это время. Ведь очень много скрытых и не выявленных болезней. Никого из возвращенных из плена не отправили домой, потому что все абсолютно нуждаются в медицинском лечении", - подчеркнула Кравченко.

По ее словам, в плену осталось много стариков. У них, кроме боевых травм, есть еще хронические заболевания.

"Большую разницу в состоянии здоровья пленных военных видим между первым обменом - 3 месяца назад, и вторым - сейчас. Миссия ООН и Красный крест должны иметь доступ к нашим пленных, но этого не происходит, ведь та сторона не подпускает их", - подчеркнула Кравченко.

Она сообщила, что в настоящее время опрос возвращенных военных из плена невозможен.

"Сейчас такая стадия, что мы можем только слушать то, что они говорят. Когда мы задаем вопрос, то бойцы сникают и говорят, что не помнят... наши воины еще не готовы к такому диалогу. Поэтому наберитесь все терпения - когда будет возможность, мы их опросим: кого они видели, что известно бойцам, кому кто-то "привет" передавал. Тогда уже мы сможем связаться с родственниками и передать информацию, но к сожалению не сейчас, не в ближайшее время", - отметила Кравченко.

Освобождение защитников Мариуполя: обмен пленными из"Азовстали"

Как сообщал УНИАН, 21 сентября из российского плена вернулись 215 защитников Украины. 200 из них обменяли на народного депутата, одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене.

Украина отдала 55 российских пленных.

Обмен пленными происходил в четырех странах.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, которые защищали территориальную целостность Украины. Отмечается, что удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Кроме этого, были освобождены пятеро командиров. Они будут находиться в Турции под личной протекцией президента Эрдогана до конца войны.

Как отметил президент Украины Зеленский, среди освобожденных есть те, кто пережил теракт, устроенный россиянами в колонии в оккупированной Еленовке на Донбассе.

По словам генерального прокурора Андрея Костина, Украина работает над обменом "всех на всех". Этим вопросом официальный Киев занимается вместе с ООН и президентом Турции.

Глава ОП Андрей Ермак показал защитников Мариуполя, которые после обмена находятся в Турции и проходят медицинские осмотры.

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