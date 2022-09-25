По словам Ермака, скоро они смогут увидеться со своими семьями.

Освобожденные из российского плена командиры из "Азовстали" в Турции проходят медицинские осмотры, проведен углубленный осмотр их терапевтом и хирургом.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Сегодня удалось лично поговорить с освобожденными из плена командирами с "Азовстали", которые сейчас находятся в Турции. Во время разговора с каждым из наших героев узнал об их самочувствии. Настроение у всех боевое. Ребята проходят медицинские осмотры, идет тщательная проверка их состояния", - отметил он.

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Руководитель ОП добавил, что по результатам медицинских анализов проведен углубленный осмотр терапевтом и хирургом.

Ермак отметил, что глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров по поручению президента приехал в Турцию.

"Рустем проверил условия, в которых находятся наши ребята. Он также координирует свою работу со всеми органами, ответственными за безопасность наших граждан", - написал он.

Руководитель ОП добавил, что по словам Умерова, условия проживания у освобожденных - комфортные.

"Для нас очень важно, чтобы украинские герои имели все, что им сейчас необходимо. Попросил господина Умерова особенно тщательно проконтролировать это", - подчеркнул Ермак и добавил, что "скоро они смогут увидеться со своими семьями".

Освобождение защитников Мариуполя: обмен пленными из "Азовстали"

Как сообщал УНИАН, 21 сентября из российского плена вернулись 215 защитников Украины. 200 из них обменяли на народного депутата, одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене.

Украина отдала 55 российских пленных.

Обмен пленными происходил в четырех странах.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, которые защищали территориальную целостность Украины. Отмечается, что удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Кроме этого, были освобождены пятеро командиров: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офицер "Азова" Олег Хоменко, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега. Они будут находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца войны.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, среди освобожденных есть те, кто пережил теракт, устроенный россиянами в колонии в оккупированной Оленовке в Донецкой области.

По словам генерального прокурора Андрея Костина, Украина работает над обменом "всех на всех". Этим вопросом официальный Киев занимается вместе с ООН и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

23 сентября Ермак провел рабочее совещание по подготовке плана мероприятий по реабилитации и помощи тем, кто 21 сентября вернулся из российского плена в результате обмена.

Как отметила пресс-служба ОП, по итогам совещания Ермак предложил подготовить конкретные предложения и план действий и представить их президенту в ближайшее время.

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