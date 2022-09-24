Сейчас всем защитникам оказывают медицинскую помощь, многие уже находятся на лечении и восстановлении.

Освобожденные из российского плена украинские военные находятся в ужасном состоянии: почти все имеют крайнюю степень анорексии.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказала глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева.

"Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Наши ребята обессилены, контужены, очень много скрытых переломов и обострений различной степени хронических болезней", - отметила Толкачева.

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Сейчас всем защитникам оказывают медицинскую помощь, многие уже находятся на лечении и восстановлении. Толкачева добавила, что команда врачей максимально слаженно работает, чтобы "не пропустить ни одного синяка, ни одной царапины".

По ее словам, в ближайшее время часть военных отправится на лечение и восстановление за границу.

Кроме того, продолжается активная работа, чтобы как можно скорее восстановить все документы, банковские карты, на которые военнослужащие смогут получить заработную плату.

Обмен военнопленными: детали

Как сообщал УНИАН, 21 сентября из российского плена вернулись 215 защитников Украины.

В частности, были освобождены пятеро командиров: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волина" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

Они сейчас находятся в безопасности в Турции. Местопребывание офицеров держится в секрете ради их безопасности. Согласно договоренностям, военные останутся в Турции до конца боевых действий.

Кроме того, домой вернулись Екатерина Полищук ("Птаха") и беременные военнослужащие - Мамонова Марьяна, Шумовецкая Яна и Черненькая Анастасия.

По информации МВД, из российского плена удалось освободить 118 военнослужащих Нацгвардии, 9 полицейских и 9 пограничников.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, которые защищали территориальную целостность Украины.

Украина обменяла 200 наших героев на Виктора Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 командиров - на 55 пленных оккупантов.

По словам генпрокурора Андрея Костина, сейчас Украина работает над обменом "всех на всех". Этим вопросом официальный Киев занимается вместе с ООН и президентом Турции Эрдоганом.

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