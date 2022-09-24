Ко всем защитникам" Азовстали" применялись пытки.

Все освобождены из плена защитники "Азовстали" нуждаются в помощи, поскольку имеют очень сложное моральное и физическое состояние.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал заместитель командира полка "Азов" с позывным "Мольфар".

По его словам, ко всем украинским военным применяли пытки.

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"Сейчас освобожденным из плена оказывается медицинская помощь, потому что абсолютно все ребята нуждаются в этой помощи. У них очень сложное как моральное, так и физическое состояние. Ко всем применялись пытки. Это подтвержденная информация с их слов. Ребята рассказывают очень страшные истории. Им нужна соответствующая реабилитация, сейчас предоставляют лечение в лучших учреждениях. Делаем все, чтобы стабилизировать их физическое и моральное состояние", - подчеркнул "Мольфар".

Мужчина пояснил, что часть командиров находилась в Москве, а остальные пленные - в Донецком СИЗО и в Оленевке.

"Можно сказать, что наиболее страшное место - это СИЗО в Донецке. Абсолютно везде применялись пытки - морили голодом, у нас есть бойцы, которые потеряли до 50% своего веса. Элементарно воды не давали", - возмутился военный.

Обмен военнопленными: как это было

Как сообщал УНИАН, 21 сентября из российского плена вернулись 215 защитников Украины.

В частности, были уволены пятеро командиров: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волина" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

Они сейчас находятся в безопасности в Турции, однако их местопребывание держится в секрете ради безопасности. Согласно договоренностям, военные останутся в Турции до конца боевых действий.

Также домой вернулись Екатерина Полищук ("птичка") и беременные военнослужащие - Мамонова Марьяна, Шумовецкая Яна и Черненькая Анастасия.

По данным МВД, из российского плена в целом удалось освободить 118 военнослужащих Нацгвардии, 9 полицейских и 9 пограничников.

Кроме того, из российского плена освободили 10 иностранных военных, которые защищали территориальную целостность Украины.

Украина обменяла 200 наших героев на Виктора Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 командиров - на 55 пленных оккупантов.

По словам генпрокурора Андрея Костина, сейчас руководство Украины работает над обменом "всех на всех". К переговорам присоединились ООН и президент Турции Эрдоган.

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