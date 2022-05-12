Верещук отметила, что случаев подобных этому фиксируется очень много.

Украина делает все возможное, чтобы вернуть маму 4-летней Алисы, которую россияне похитили во время эвакуации из "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Я лично занимаюсь ее освобождением, я думаю, у нее все будет хорошо. По крайней мере сделаю все от себя зависящее. И мы вернем маму ребенку. Это вопиющий случай. Это было действительно на глазах у ООН, у Красного Креста. Они просили (отпустить женщину. - Ред.), но видите — этого не произошло", - отметила Верещук.

Тем не менее, по ее словам, подобных случаев очень много. "И не только мама Виктория, которая разлучена со своей дочкой", - сказала она.

Верещук объяснила, что когда происходит фильтрация - людей, которые россияне считают неблагонадежными, задерживают, а потом отдают как обменный фонд, то есть они идут как пленные.

Как сообщал УНИАН, о 4-летней Алисе стало известно широкой публике несколько недель назад, когда в соцсетях распространили видео, на котором она рассказывает о жизни в укрытии на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

8 мая во время эвакуации из Мариуполя ребенка разлучили с мамой. Мать девочки, вероятно, забрали в фильтрационный лагерь оккупантов.

9 мая омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что девочка находится в безопасности, нашли ее родственников. В Запорожье приехал родной дядя Алисы. С ним она отправилась в Черновцы, а там встретится с родной бабушкой.

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