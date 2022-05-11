В Запорожье приехал родной дядя Алисы. С ним она отправилась в Черновцы, а там встретиться с родной бабушкой.

Четырехлетнюю девочку Алису из Мариуполя, которую российские войска разлучили с матерью во время эвакуации с завода "Азовсталь", передали родным.

Как сообщила руководитель Службы по делам детей Запорожской области Антонина Матвеева в комментарии Радио Свобода, девочка поговорила по видеосвязи с родной бабушкой, которая сейчас находится в Польше.

"Мы оформили документы, получили дубликаты свидетельства о рождении Алисы", – рассказала Матвеева.

Как сообщал УНИАН, 4-летняя Алиса стала известной широкой публике несколько недель назад, когда в соцсетях распространили видео, на котором она рассказывает о жизни в укрытии на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Алиса прибыла 8 мая в Запорожье из Мариуполя в колонне с эвакуированными жителями Мариуполя. Ребенок ехал один, потому что ее маму российские оккупанты оставили в фильтрационном лагере в Мангуше.

Девочку приютила заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова. Вчера родной дядя девочки забрал ее в Черновцы.

Как рассказала Злата Некрасова в комментарии "Суспільному", когда автобус прибыл, ребенка с собой хотела забрать одна из эвакуированных. Она объяснила, что мама Алисы написала расписку, и попросила передать дочь родственникам.

"Я увидела по состоянию девушки, которая ее сопровождала, что ей самой необходима помощь, и то, что они пережили... Сейчас забота о ребенке – это сложно. И ребенка нужно адаптировать, показать ему какую-то другую картинку, порадовать", - отметила Некрасова.

Она рассказала, что старалась как можно чаще проводить время с девочкой на дворе. Ведь, по рассказам Алисы, они с мамой не выходили на улицу, прячась от бомб.

По словам Некрасовой, Алиса постоянно ходила с рюкзаком. Она берет вещи и говорит: "А что если мы не вернемся домой".

Маму девочки зовут Виктория и она медик. Согласно документам, женщина воспитывает дочь одна. Как пояснила Некраова, переговоры об освобождении Виктории ведет министр реинтеграции Ирина Верещук. Также из Запорожской ОВА направили письмо с просьбой помочь в Международный комитет Красного Креста.

"Алиса каждый день просит о том, чтобы мы поехали за мамой, чтобы мы освободили маму. Ребенок все понимает. Ребенок понимает, где мама находится", - говорит Некрасова.

10 мая в Запорожье приехал родной дядя Алисы. С ним она отправилась в Черновцы.

Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, вскоре девочка встретится с родной бабушкой, которая приедет из Польши. Алису передадут под ее опеку, как ребенка, который в условиях военного положения остался без попечения родителей.

"Впрочем эта история будет иметь счастливое завершение только после освобождения мамы девочки из фильтрационного лагеря и возвращения ее с оккупированной территории. Призываю международные организации присоединиться к освобождению украинцев, находящихся в плену, ради восстановления права детей на родительское воспитание, что предусмотрено Конвенцией ООН о правах ребенка. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав ребенка в Украине", - написала Денисова.

Как сообщили в областной Службе по делам ребенка, это 36-й случай, зафиксированный службой, когда малолетние дети до 14 лет, сами, без родителей, прибывали во время эвакуации в Запорожье.

Вас также могут заинтересовать новости: