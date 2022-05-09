Ребенка временно приютила сотрудница Запорожской военной администрации, скоро его заберут родственники.

4-летняя Алиса, которую разлучили с матерью во время эвакуации с мариупольского завода "Азовсталь", находится в безопасности, нашли ее родственников.

Как сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram-канале, ребенка временно приютила сотрудница Запорожской военной администрации.

"Найдены родственники Алисы. В ближайшее время ребенка передадут родным на воспитание в безопасный регион Украины", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 4-летняя Алиса стала известной широкой публике несколько недель назад, когда в соцсетях распространили видео, на котором она рассказывает о жизни в укрытии на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

8 мая стало известно, что во время эвакуации из Мариуполя ребенка разлучили с мамой. Мать девочки, вероятно, забрали в фильтрационный лагерь оккупантов.

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