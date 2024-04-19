Столичные правоохранители получили 5387 обращений от ТЦК насчет установления места пребывания и доставки лиц для составления в отношении них админпротоколов.

Полиция Киева получила более 5 тыс. обращений от территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по розыску военнообязанных граждан.

Об этом сообщает Управление превентивной деятельности ГУНП в г. Киеве в ответе на запрос издания NV. Отмечается, что по состоянию на 1 апреля столичные правоохранители получили 5387 обращений от ТЦК по установлению места пребывания и доставки лиц для составления в отношении них админпротоколов.

"За уклонение от прохождения военной службы необходимо установить место нахождения и доставить в ТЦКСП 4955 человек. В настоящее время установлено местонахождение и доставлено в ТЦКСП для составления административных материалов 1416 человек", – говорится в ответе на запрос.

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Розыск уклонистов: ситуация в других областях

С начала 2024 года на Львовщине около 2 146 человек не явились в центры комплектования, хотя им прислали повестку. Отмечается, что за указанное время успели разыскать и забрать в ТЦК 1 226 уклонистов.

В Волынской области ТЦК и СП объявил в розыск около 8 тысяч уклонистов от мобилизации. Они были внесены в электронный реестр военнообязанных "Оберег", как находящиеся в розыске, поскольку они не явились в ТЦК по вызову или проигнорировали повестку.

В Черновицкой области за неявку в ТЦК и СП подано в розыск более 5 тысяч мужчин. Об этом рассказала начальница службы связей с общественностью Черновицкого ОТЦК и СП майор Татьяна Гайдащук.

В то же время министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в базах полиции значатся сотни тысяч граждан, которые, вероятно, уклоняются от мобилизации. Он отметил, что людей, которые уклоняются от мобилизации после получения повестки, полиция начинает разыскивать только на основании письменного обращения от ТЦК.

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