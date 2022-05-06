В результате полномасштабной войны России против Украины погибло много гражданских украинцев.

Потери среди мирного населения в десятки раз превышают количество погибших среди военнослужащих. Это свидетельствует о том, что Россия сознательно совершает геноцид.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью польскому общественному вещателю TVP.

Шмыгаль подчеркнул, что нападение России на Украину – это война против всех украинцев и цивилизованного мира. Он добавил, что военнослужащие РФ совершают геноцид против украинцев.

"Количество гражданских жертв в десятки раз превосходит военные жертвы. Это означает, что это военные преступления, это преступления против человечности, это геноцид против украинцев", – сказал украинский премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня Шмыгаль рассказал, что убытки Украины от войны уже превысили $600 млрд. По его словам основным источником для восстановления Украины должны стать российские деньги и руководство государства ведет переговоры о передаче Украине замороженных активов РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: