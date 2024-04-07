Боец жалуется, что гражданские относятся с негативом к людям в военной форме на улице.

Работать в территориальных центрах комплектования (ТЦК) морально тяжелее, чем воевать на передовой. Об этом в интервью "Суспільному" рассказал военный по имени Ростислав, чья фамилия не называется.

Боевой путь Ростислава начался в Волынской области, где в первые недели войны с высокой вероятностью ожидали вторжения россиян или самих беларусов. Позже он участвовал в боях за освобождение Николаевщины и правобережной части Херсонщины. А дальше был Бахмут.

"К городским боям абсолютно никто не был готов, даже те, кто воевал с 2014 года. Там бывали бои "подъезд на подъезд". В одном - россияне, в другом - наши. Это психологически тяжело. Они "забрасывали вагнерами", а у нас было много гражданских людей", - говорит Ростислав.

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В боях под Бахмутом боец тяжело заболел воспалением легких, начались проблемы с сердцем. Медики признали Ростислава ограниченно годным к службе, поэтому его перевели в тыл - в Черновицкий ТЦК. Но эта работа оказалась значительно тяжелее, говорит мужчина.

"Вернуться назад (на фронт) хочется даже сейчас, потому что там легче, там все в одних условиях. Когда перевелся сюда, то стало трудно. Когда ты работаешь в ТЦК - ты просто "плохой человек". Люди смотрят с осуждением и на военных, которые приехали в отпуск или на лечение, и идут в военной форме по городу", - рассказывает Ростислав.

По словам военного, все 37 мужчин, с которыми он работает сейчас, являются фронтовиками, которых из-за ранений и болезней перевели в ТЦК. Однако они сталкиваются со случаями агрессии, даже когда просто идут по улицам города.

"Когда на остановке бабушки и дедушки начинают рассказывать: "Такие здоровые бугаи, идите повоевать, что вам мешает". Мы стараемся уже даже не отвечать на такие вещи, потому что не докажешь", - говорит Ростислав.

Нападения на работников ТЦК в Украине

Как писал УНИАН, в последнее время участились случаи откровенной агрессии в отношении работников территориальных центров комплектования. Так, накануне в Киеве мужчина с ножом напал на военных, которые раздавали повестки.

Также мы рассказывали, что в конце марта несколько женщин напали на машину с работниками ТЦК в Хмельницкой области. Нападающие были возмущены тем, что на фронт забирают молодых ребят, а полицейские и работники СБУ остаются в тылу. Также они были недовольны тем, что именно этот автомобиль не на фронте.

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