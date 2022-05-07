О ситуации омбудсмен Денисова проинформировала комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, которая находится в Украине с визитом.

На телефон горячей линии Уполномоченного Верховной Рады поступило более 16,6 тыс. обращений по поиску пропавших без вести украинцев, из них почти 2 тыс. дети, пропавшие вместе с родителями.

Об этом сообщила в Telegram украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, она проинформировала об этом комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, которая находится в Украине с 4-дневным визитом.

"В сотрудничестве с представителями Международной комиссии по вопросам пропавших без вести планируем применить совместный механизм по их поиску", - отметила Денисова, сообщив, что Миятович приветствовала такое сотрудничество и добавила, что благодаря ему можно будет достичь реальных результатов.

Согласно сообщению, Комиссар СЕ по правам человека отметила, что своим присутствием в Украине она демонстрирует солидарность ЕС с народом Украины.

Миятович посетила освобожденные от российских войск города в Киевской области. По ее словам, эти города являются символом и реальной картиной зверств РФ в Украине и именно с них должно начинаться восстановление Украины после войны, о чем она будет говорить в своих выступлениях перед руководством ЕС.

Денисова также сообщила своей коллеге, что со времени их последней встречи в Страсбурге количество звонков на горячую линию Уполномоченного ВРУ и специальную телефонную линию психологической помощи увеличилось. Также изменилась и география обращений.

Кроме того, Денисова привлекла внимание к процессу тщательно и заранее спланированной принудительной депортации украинцев в РФ, что подтверждается полученной инсайдерской информацией. Вся эта информация будет передана комиссару СЕ по правам человека для использования при планировании следующих мероприятий.

"По результатам четырехдневной рабочей поездки в Украину Дуня Миятович планирует выступить с докладом на Комитете министров Совета Европы и доложить об увиденном в Украине. Она подчеркнула, что и в дальнейшем будет продолжать поднимать вопрос Украины на всех международных площадках и настаивать на том, что военные преступления должны быть тщательно расследованы. Договорились об усилении сотрудничества в вопросах защиты прав граждан Украины и постоянном обмене информацией об актуальном состоянии дел в нашем государстве", - сообщила Денисова.

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