Женщины могут взять на себя часть работы на фронте, чтобы облегчить нагрузку на мужчин, считает военнослужащая.

В украинской армии уже есть по крайней мере одно подразделение, состоящее полностью из женщин. Это опыт, который стоит распространять, заявила в интервью УНИАН старший солдат 1-го отдельного штурмового батальона "Да Винчи" Надежда "Кобра" Соколовская.

По ее словам, за последние годы отношение к женщинам-военнослужащим в украинской армии "совсем немного" изменилось к лучшему. "Их начали уважать и принимать наравне с мужчинами. Но я не могу говорить это за все бригады. Слышала от моих посестер, что все еще есть подразделения, где обесценивают женскую работу и говорят: "Девочкам не место на войне", - рассказывает Соколовская.

Защитница отмечает, что женщины на фронте могли бы взять на себя часть работы, чтобы облегчить нагрузку на бойцов-мужчин, дать передышку тем, кто уже три года воюет. По словам Соколовской, есть мотивированные женщины, которые мобилизуются добровольцами. Из них уже даже сформировали подразделение.

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"Есть отдельная рота аэроразведки, которая состоит исключительно из женщин. Видела о них ролик, и удивилась: "Ого, полностью из девушек! Как так?". Но это довольно неплохо (...) Можно создать отдельные подразделения. Дроны сейчас в приоритете, девушки спокойно могут работать мавиководками, FPVшницами. И почему бы не заменить боевых медиков-мужчин, если у девушек достаточная физическая подготовка? Есть девушки штурмовики, и справляются", - подчеркнула она.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, командирам боевых подразделений нужно пополнение на фронте. Недавние рейды ТЦК являются напоминанием об этом, подчеркнул член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Также мы рассказывали, что из-за изменений в законодательстве, повестка в почтовом ящике теперь может оказаться у каждого военнообязанного гражданина Украины. Постановлением № 1147 от 8 октября 2024 года Кабмин утвердил изменения - теперь повестку с почты военнообязанный должен забрать в течение трех дней. В противном случае ему грозит штраф.

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