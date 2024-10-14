'Войску нужно пополнение': в Раде прокомментировали рейды ТЦК

По словам депутата, каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на учет, поскольку это уже не право, а обязанность.

Командирам боевых подразделений нужно пополнение на фронте. Недавние рейды ТЦК являются напоминанием об этом.

Об этом заявил в эфире Радио Свобода член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко (фракция "Слуга народа").

По его словам, Министерство обороны, Генеральный штаб и военные должны больше военнообязанным гражданам рассказывать, что происходит на войне, какое там состояние.

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"У нас есть проблема в том, что у нас нет кем пополнять военное формирование. Ребята там третий год на войне, они также хотят сходить на концерт "Океана Эльзы", сходить в рестораны. Я так понимаю, что фидбек больше идет через боевых военных командиров, когда они обращаются и говорят, что нужно пополнение. А пополнение не поступает. Поэтому произошла такая история, что ТЦК напомнили о том, что каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на учет, поскольку это уже не право, это уже обязанность", - сказал он, комментируя недавние рейды ТЦК.

Федиенко уточнил, что говорить о темпах мобилизации рано, и информация о ней является с ограниченным доступом, но однозначно - наши боевые подразделения нуждаются в доукомплектовании.

Рейды ТЦК - что надо знать

Как писал УНИАН, 11 октября в Киеве возле Дворца спорта после концерта группы "Океан Эльзы" сотрудники ТЦК с полицией ждали посетителей и проверяли документы у мужчин.

Нескольких мужчин, у которых обнаружили проблемы с документами или которые отказывались их показать, правоохранители задержали и отвезли в ТЦК.

Также рейды прошли в других городах.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что проверки, подобные тем, что состоялась после концерта группы "Океан Эльзы" в Киеве, должны проводиться регулярно: "Я приветствую такие проверки, и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать".

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