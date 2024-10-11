Также военный не понимает смысла создания новых бригад, когда в существующих не хватает людей.

Управление войсками в ВСУ сегодня вызывает "очевидные вопросы". Если об этом не говорить, Украина получит "критическую ситуацию". Об этом в своем Телеграм написал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

"У нас есть очевидные вопросы с управлением войск. Порой наша тактика сильно напоминает тактику врага в плане применения пехотных подразделений. Чего мы позволить себе отнюдь не можем. Особенно учитывая степень усталости украинского пехотинца, который сегодня выполняет самую тяжелую и опасную во всем мире работу", - отметил он.

В частности военный раскритиковал практику "создания винегрета из разных подразделений" на одной полосе обороны. По его словам, это выглядит "очень странно и нецелесообразно", ведь потом такими войсками невозможно управлять.

Видео дня

Кроме того Жорин заявил о "нецелесообразности" создания новых бригад вместо того, чтобы направлять новобранцев на доукомплектование уже существующих подразделений.

"Мы должны воевать совсем иначе. Умом, технологиями и с адекватным планированием всех своих действий", - подчеркнул он.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, израильский военный эксперт Игаль Левин считает, что Украине стоит сознательно нарушить запрет США на удары по РФ западными ракетами. По его мнению, в случае успешности этих ударов, Украина получит новую партию ракет.

Также мы рассказывали, что проблему мобилизации в Украине нельзя решать репрессивными методами. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что "правильная мобилизация" в Украине возможна на финансовой основе.

Вас также могут заинтересовать новости: