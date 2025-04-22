Каллас заверила, что Евросоюз никогда не признает Крым российским.

Для США было бы ошибкой рассматривать признание оккупированного украинского Крыма территорией России, заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас. Об этом пишет Barron's.

По ее словам, "тогда Россия однозначно получит то, что хочет". В то же время дипломат заверила, Европейский Союз никогда не признает Крым российским.

"Крым - это Украина. Для тех, кто оккупирован, очень важно, что другие не признают его российским", - подчеркнула дипломат.

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По мнению Каллас, США пока не исчерпали свои "инструменты" давления на Россию. Она выразила надежду, что Штаты все же займут более жесткую позицию в отношении РФ.

"У них в руках есть инструменты, которые они могут использовать для давления на Россию. Они не использовали эти инструменты", - сказала дипломат.

Также она назвала объявленное Россией 30-часовое "пасхальное перемирие" уловкой, направленной на президента США Дональда Трампа.

"Они не придерживались перемирия. Я имею в виду, что очевидно, что Россия играет во все эти игры, тянет время и не очень хочет мира. Они думают, что время на их стороне, поэтому они не демонстрируют никаких добрых знаков или доброй воли", - сказала Каллас.

Предложение США признать Крым российским: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в среду, 23 апреля, в Лондоне США предложат официально признать Крым российским и заморозить фронт. Как сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники, в обмен на признание Крыма российской территорией Москва должна прекратить военные действия в Украине.

Президент Владимир Зеленский 22 апреля заявил, что Украина не признает юридически российскую оккупацию Крыма. "Не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины", - заверил он. По словам главы государства, что включение таких вопросов в обсуждение завершения войны - это "игра Путина".

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