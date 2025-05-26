Специалист отметил, что украинцы среди прочего также стремятся к справедливости.

Все украинцы понимают, что такое победа - это возвращение всех оккупированных территорий, развал России и уничтожение Кремля. Это наказание и репарации.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. "Воевать, развалить Россию и сжечь Кремль", - сказал он.

Социолог подчеркнул, что у украинцев есть стремление справедливости, поскольку у них не просто забрали территории, а убивали и издевались над людьми.

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"Мы получили много травм, физических и моральных. Поэтому наказание преступника точно должно быть", - отметил социолог.

Кроме того, Антипович сказал, что социологи понимают, чем готов украинец пожертвовать для того, чтобы закончилась война.

"Наверное, брендом НАТО, потому что помощь нам оказывали отдельные страны, а не НАТО в целом. Нам помогали политики, но не НАТО в целом. Поэтому брендом НАТО украинец скорее готов пожертвовать", - высказал мнение социолог.

"А вот европейским будущим, то есть вступлением в Евросоюз, мы не готовы пожертвовать", - добавил он.

Опрос украинцев

Ранее стало известно, что количество украинцев, которые поддерживают прямые переговоры с РФ, стремительно растет. В частности, 81% считают реальным путем окончания войны поиск компромиссного решения на переговорах с привлечением других стран.

Кроме того, большинство украинцев одобряет деятельность Зеленского как президента. 74% опрошенных украинцев заявили, что Зеленский является патриотом Украины, а 73% считают, что он умный и знающий человек.

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