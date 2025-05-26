Все украинцы понимают, что такое победа - это возвращение всех оккупированных территорий, развал России и уничтожение Кремля. Это наказание и репарации.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. "Воевать, развалить Россию и сжечь Кремль", - сказал он.
Социолог подчеркнул, что у украинцев есть стремление справедливости, поскольку у них не просто забрали территории, а убивали и издевались над людьми.
"Мы получили много травм, физических и моральных. Поэтому наказание преступника точно должно быть", - отметил социолог.
Кроме того, Антипович сказал, что социологи понимают, чем готов украинец пожертвовать для того, чтобы закончилась война.
"Наверное, брендом НАТО, потому что помощь нам оказывали отдельные страны, а не НАТО в целом. Нам помогали политики, но не НАТО в целом. Поэтому брендом НАТО украинец скорее готов пожертвовать", - высказал мнение социолог.
"А вот европейским будущим, то есть вступлением в Евросоюз, мы не готовы пожертвовать", - добавил он.
Опрос украинцев
Ранее стало известно, что количество украинцев, которые поддерживают прямые переговоры с РФ, стремительно растет. В частности, 81% считают реальным путем окончания войны поиск компромиссного решения на переговорах с привлечением других стран.
Кроме того, большинство украинцев одобряет деятельность Зеленского как президента. 74% опрошенных украинцев заявили, что Зеленский является патриотом Украины, а 73% считают, что он умный и знающий человек.