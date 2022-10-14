Саперы продолжают плановые работы по разминированию территорий

Жителей Киева и области предупредили о взрывах в пятницу, 14 октября. В Вышгородском районе запланированы учения саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

"Сегодня, 14 октября, в Вышгородском районе проходят учения для саперов. В рамках планируемых мероприятий – отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов. В этой связи в некоторых общинах области возможны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в области продолжаются плановые работы по разминированию территорий. Уничтожение взрывоопасных предметов пройдет:

в Бучанском районе с 10:00 до 12:00

в Вышгородском районе с 14:00 до 17:00.

Наступление оккупантов на Киев - что известно

24 февраля РФ начала полномасштабную войну против Украины. В первые же дни российские оккупанты пошли на Киев, заявляя, что возьмут город за три дня. Их план провалился, но более месяца часть Киевской области находилась в оккупации.

По данным Киевской ОВА, российские захватчики повредили и разрушили в области 26 тысяч объектов. Более 1300 человек официально признаны погибшими от российской агрессии, подтверждено, что 700 человек были расстреляны, новые случаи выявляют до сих пор.

Кроме того, за время боевых действий в Киевской области осталось много неразорвавшихся боеприпасов и мин. Этим вопросом занимаются столичные саперы, поэтому время от времени слышны взрывы.

В частности, 6 октября вблизи столицы, в Вышгородском районе состоялись учения саперов. В связи с этим люди на территориях некоторых общинах области слышали звуки взрывов.

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