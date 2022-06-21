Среди городов, которые власти Тайваня помогут восстановить, оказалась Буча.

Тайвань поможет восстановить после атак россиян несколько украинских городов. Буча, Харьков, Чернигов, Одесса, Сумы и Запорожье получат финансовую и материальную помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Бучанского городского совета.

Городской голова Анатолий Федорук провел онлайн-встречу с министром иностранных дел Тайваня Джозефом Ву.

"Зверства в Буче - это военные преступления, которые важно осудить, а виновных - наказать. Тайвань и дальше будет поддерживать украинцев и помогать в восстановлении", - заявил тайванский дипломат.

Также помощь получит Харьков, Чернигов, Одесса, Сумы и Запорожье.

Резня в Буче - что известно

24 февраля войска РФ вторглись в Украину. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, в Буче. Населенный пункт оказался под контролем оккупантов.

В начале апреля стало известно, что Бучу освободили от врага. Потом защитники нашей страны обнаружили в городе братские могилы. Погибли сотни людей, на телах убитых были признаки насильственной смерти. На обочинах Бучи лежали трупы застреленных женщин, которые противники не успели сжечь.

Позже мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что противники убили 403 местных жителей. Оккупанты насиловали детей и взрослых, сейчас военные до сих пор находят тела замученных людей. Группу женщин и девушек держали в подвале дома в течение 25 дней. Девять из них сейчас беременны.

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