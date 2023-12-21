Сейчас партнеры внимательно наблюдают, как Украина восстанавливает Бучу, чтобы понять готовность украинцев быть прозрачными в этом вопросе.

Украина стоит на пороге масштабной программы восстановления, но западных доноров может отпугнуть коррупция и риск хищения денег, выделенных на восстановление разрушенного войной. Как пишет BBC, первые проекты, реализованные в Буче, должны продемонстрировать готовность украинцев быть прозрачными в использовании западной помощи.

По оценкам, в Украине повреждено или разрушено не менее 245 000 зданий. В феврале этого года Всемирный банк подсчитал, что восстановление Украины будет стоить 411 миллиардов долларов. Но с тех пор произошло еще больше разрушений.

"Международные доноры выразили обеспокоенность по поводу того, будут ли средства должным образом учитываться. Европейский Союз сделал борьбу с коррупцией центральной частью стремления Украины вступить в ЕС, Украина заняла 116 место из 180 стран в рейтинге восприятия коррупции за 2022 год, который проводит организация Transparency International", – отмечает BBC.

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Восстановление Бучи, подвергшейся масштабным разрушениям в самом начале вторжения, призвано показать, что Украина может "отстроить лучше", говорят в Госагентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины. Ставки высоки, потому что международного финансирования не будет, если мир увидит коррупцию.

Перед началом восстановления в Буче Госагентство разработало новую процедуру конкурсных торгов. Команда журналистов-расследователей Bihus.Info уже подготовила серию резких видео, в которых выдвигаются серьезные обвинения относительно предыдущих этапов восстановления в Буче и других близлежащих городах. Но там восстановлением занимались местные советы, а не Агентство.

Секретарь Бучанского городского совета Тарас Шафранский отмечает, что никаких нарушений Государственная аудиторская служба не нашла и вся работа выполнена качественно. Но репортер Алексей Ярильченко говорит, что разоблачение привело к увольнению нескольких чиновников в области.

"Повредило ли это нашей репутации среди международных доноров? Я уверен, что да. Но мы должны показать это и извлечь из этого уроки, чтобы это больше не повторилось. Если мы будем молчать, мы станем тоталитарным государством", – сказал он.

Впрочем BBC признает, что усилия Украины по борьбе с коррупцией за последние годы начинают приносить изменения. Это одна из 10 стран, которые стабильно улучшают свое положение в рейтинге распространения коррупции, поднявшись на 28 позиций за десятилетие.

Произошел ряд громких увольнений, связанных с антикоррупционной кампанией президента Владимира Зеленского. Без должностей остались министр обороны, его заместители, руководители всех областных военкоматов и председатель Верховного суда.

"Тем временем Минобороны вернулось к публикации своих тендеров и контрактов, как это было до полномасштабного российского вторжения. Это редкость для любой страны, которая находится в состоянии войны", – замечает BBC.

Коррупция в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в Министерстве обороны решили расформировать департамент ресурсного обеспечения, который закупил испорченные сухпайки в 2022-м году. Сейчас их хранят на складах Вооруженных Сил, но они запрещены для выдачи.

Также мы рассказывали про неуместные закупки, которое в этом году осуществило финансовое управление Генерального штаба ВСУ. Журналисты обнаружили, что на втором году полномасштабного вторжения России в Украину Генштаб покупает подарочные дорогие итальянские шахматы, смарт-часы Apple Watch, иконы и наборы хрустальной посуды.

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