Кроме этого, Генштаб потратил в этом году 68,8 тыс. грн на 10 наборов хрустальной посуды.

За 2023 год финансовое управление Генерального штаба ВСУ провело 116 закупок различных товаров и услуг на общую сумму почти 10 млн грн.

Журналисты "Следствие.Инфо" проанализировали закупки и обнаружили, что на втором году полномасштабного вторжения России в Украину Генштаб покупает подарочные дорогие итальянские шахматы, смарт-часы Apple Watch, иконы и наборы хрустальной посуды.

Сообщается, что Генштаб ВСУ в 2023 году дважды покупал иконы. Первая такая закупка была в июне. Согласно заключенному договору, Генштаб заплатил предпринимательнице Нели Ильченко 36,5 тыс. грн за три иконы в Серебряном убранстве: "Юрия Победного", "Неопалимая Купина" и "Святого Николая".

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Второй раз покупали уже четыре иконы у предпринимателя Олега Рубниковича за 48,4 тыс. грн. Это были иконы на медной основе с посеребренным покрытием, позолотой и холодной эмалью "Ангела Хранителя", "Георгия победителя", Божьей Матери "Семистрельной" и "Казанской".

Генштаб заказал за 13,4 тыс. грн икону Божией Матери "Казанская", которую сделали в Троицкой мастерской. На сайте этой мастерской можно найти подобную икону за 2,9 тыс. грн. В конце 2022 года Генштаб тоже покупал 5 икон у Нели Ильченко за 35,9 тыс грн.

Отмечается, что предприниматель Олег Рубникович продал Генштабу еще шахматы за 39,4 тыс. грн. Речь идет о дорогих итальянских шахматах "римляне", и две разные комплектации набора "Наполеон". Кроме этого, Генштаб потратил в этом году 68,8 тыс. грн на 10 наборов хрустальной посуды.

В целом, в течение этого года Генштаб организовал 20 различных закупок наградных часов. На это потратили 3,9 млн грн в целом, из которых 1,1 млн — на покупку смарт-часов. Например, 30 июня 2023-го Генштаб ВСУ купил 21 Apple Watch за 290 тыс грн.

Коррупция в Минобороны

В Министерстве обороны Украины расформируют департамент ресурсного обеспечения из-за закупки испорченных сухпайков. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства в социальной сети Facebook.

"Минобороны изымает часть сухпайков, поставленных в 2022-м году. Сейчас их хранят на складах Вооруженных Сил. В части наборов повреждена упаковка с джемом-несмотря на то, что срок годности продуктов еще не вышел", - говорится в сообщении.

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