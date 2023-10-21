Эти средства планируют направить на образование, здравоохранение, реконструкцию разрушенных городов и другие сферы.

Германия выделит еще 200 миллионов евро на восстановление Украины.

Как сообщает Augsburger Аllgemeine, об этом заявил государственный секретарь федерального министерства экономики Германии Йохен Флясбарт, который накануне прибыл в Киев.

По его словам, деньги будут направлены на образование, здравоохранение и питьевое водоснабжение, а также на реконструкцию городов. Также немецкий чиновник подчеркнул, что необходимо поддерживать ключевые секторы экономики Украины, в частности сельское хозяйство.

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Помощь Украине

Напомним, что Европарламент создаст спецфонд для Украины. Европейский парламент в начале сентября поддержал инициативу по созданию фонда Ukraine Facility, который предусматривает предоставление Украине макрофинансовой помощи объемом до 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.

Кабинет министров рассчитывает получить в следующем году из этого фонда 18 миллиардов евро.

"Эти средства помогут в финансировании бюджетного дефицита, начислении социальных выплат, пенсий и зарплат для врачей, учителей", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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