Мама-иностранка написала жалобы во все инстанции на детдом, ведь усыновленный ребенок находился в тяжелом состоянии: у нее были пролежни и гнойная инфекция.

Женщина из США Кристина решила посвятить свою жизнь детям и усыновила уже трех тяжелобольных детей из Украины.

Фото последней усыновленной девочки - 14-летней Дианы - сразу запало в душу Кристине. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Американка написала официальные жалобы на недосмотр во все украинские инстанции. Больше месяца ждала ответа. Получила отписки о проведенной проверке.

Это усыновление заграницу уже переросло в международный скандал: мама-иностранка написала жалобы во все инстанции на детдом, потому что переживает, что другие дети в заведении в таком же состоянии.

В сюжете говорится о том, что через пару недель в новой семье и с лечением девочка ожила, а ее раны зажили. Ребенок, который ничего не мог держать руками, сейчас сам тянется за бутылочкой. Диана еще проходит обследование и лечение, но кожа уже здоровая.

По данным Министерства социальной политики Украины, за прошлый год в Украине были усыновлены 1 тыс. 239 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из них гражданами Украины – 992 ребенка.

За 8 месяцев 2021 года украинские семьи приняли в свои семьи на правах родных 709 детей, 203 - получили родителей за пределами Украины.

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Автор: Ольга Робейко