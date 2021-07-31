Многодетному отцу служащие начали сами предлагать взять и других детей под опеку.

60-летний житель Калуша Роман Гулак самостоятельно воспитывает усыновленных детей.

Об этом говорится в сюжете 24 канала.

Роман говорит, что воспитанием чужих детей вдохновился из объявления в газете. Когда мужчина обратился в соответствующие органы – те ответили, что никаких препятствий для усыновления детей одиноким мужчиной нет, и он согласился.

"Я себе подумал: не хватает мне тут какого-то пацана, мальчика, чтобы я его еще научил, можно и двух, чтобы не был эгоист один", – делится Роман.

Житель Калуша посетил приют, но вместо двух детей забрал четверых. В частности, больную 13-летнюю девочку, которая находилась в интернате с 9 месяцев.

Роман – разведен, но во второй раз так и не удалось жениться, потому что женщине не понравилось, что у потенциального жениха к тому времени уже было 6 воспитанников. За детьми помогали ухаживать родственники и соседи.

Позже в семье появился 17-летний парень. Роман обучал его автомобильной реставрации, но сам юноша хочет пойти в армию.

Вскоре многодетному отцу служащие начали сами предлагать взять и других детей под опеку.

Большинство усыновленных детей женились, и теперь живут за границей – в частности в Польше и Чехии.

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Автор: Иван Бойко