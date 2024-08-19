Женщины должны становись на учет, когда заканчивают соответствующие учебные заведения.

Абитуриентов призывного возраста не зачислят в учебное заведение без предоставления военно-учетного документа, но для военнообязанных женщин существуют определенные нюансы. Об этом "Суспільному" рассказал начальник отдела воинского учета, бронирования и внедрения единого госреестра военнообязанных сектора мобилизационно оборонной работы Харьковского областного ЦК и СП Любомир Хомицкий.

По его словам, военнообязанные абитуриенты должны понимать, что один из пунктов для зачисления в учебное заведение мужчин в возрасте от 18 до 60 лет - предоставление военно-учетного документа.

"Без него человека могут не зачислить. Поэтому, в первую очередь, надо посмотреть, что там с военно-учетными документами, где они, действительны ли они, есть ли соответствующие отметки, соответствуют ли они нынешним условиям и т.д.", - сказал специалист.

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В то же время, как добавил Хомицкий, если абитуриент переезжает в другой город, обращаться в районный ТЦК не нужно.

"Такого требования у нас нет. Да, есть правила воинского учета, которые требуют находиться на воинском учете там, где зарегистрировано, задекларировано место жительства в территориальных центрах. То есть, если человек будет декларировать свое место пребывания, например, как внутренне перемещенное лицо на другой территории, то тогда да, возникает обязанность обратиться в районный ТЦК по месту регистрации и стать на воинский учет", - говорит сотрудник ТЦК.

Он обращает внимание, что другие вопросы, связанные с устройством на работу, учебой, предусматривают исключительно ведение воинского учета непосредственно руководителями соответствующих учебных заведений, предприятий, учреждений, организаций.

Военнообязанные студентки должны становиться на воинский учет только, когда уже заканчивают соответствующие учебные заведения и получают медицинское или фармацевтическое образование. Такие женщины, после того, как получают дипломы, обязаны стать на воинский учет. Но абитуриентки, те, которые только начинают учиться, такой обязанности не имеют.

Что делать военнообязанным за рубежом, которые не обновили данные - объяснение юриста

Ранее адвокат ЮК "Де-Юре" Лариса Кись рассказала, что обязанность обновить данные предусмотрена в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" от 11 апреля 2024 года. По ее словам, уточнению подлежат следующие данные: адрес проживания; номера средств связи; адреса электронной почты (при наличии электронной почты); другие персональные данные.

С 17 июля военнообязанные могут предоставлять информацию об изменении своих учетных данных по правилам постановления Кабмина №1487. Военнообязанные при наличии у них действительных военно-учетных документов могут предоставлять информацию об изменении учетных данных путем подачи заявлений и подтверждающих документов, на основании которых ТЦК вносит изменения в соответствующие учетные документы и Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (в так называемый "Оберег") в течение 7 дней с даты наступления изменений.

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