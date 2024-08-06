Украинские мужчины за рубежом должны были обновить учетные данные до 17 июля, но многие из них этого не сделали.

Обязанность обновить данные предусмотрена в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" от 11 апреля 2024 года.

Об этом сказала адвокат ЮК "Де-Юре" Лариса Кись в комментарии РБК-Украина. Она напомнила, что уточнению подлежат следующие данные:

адрес проживания;

номера средств связи;

адреса электронной почты (при наличии электронной почты);

другие персональные данные.

"Срок обновления истек 17 июля. С этой даты военнообязанные могут предоставлять информацию об изменении своих учетных данных по правилам постановления Кабмина №1487. Военнообязанные при наличии у них действительных военно-учетных документов могут предоставлять информацию об изменении учетных данных путем подачи заявлений и подтверждающих документов, на основании которых ТЦК вносит изменения в соответствующие учетные документы и Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (в так называемый "Оберег") в течение 7 дней с даты наступления изменений", - пояснила Кись.

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Она отметила, что этот вариант подходит тем, у кого есть военно-учетные документы и кто стоит на учете в ТЦК.

"Если документов нет, то надо с паспортом прийти в ТЦК лично для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета или внесения изменений в их учетные данные", - обращает внимание адвокат.

В случае изменения места жительства или, когда в паспорте гражданина Украины отсутствуют отметки о регистрации места жительства, подается информация, которая подтверждается документами или сведениями в соответствии с законом "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине" и постановлением Кабмина №265 Порядка декларирования и регистрации места жительства (пребывания).

"То есть еженедельно предоставлять в ТЦК заявление с определением вымышленного адреса своего места жительства не помешает отправке повестки по официально зарегистрированному и подтвержденному адресу", - пояснила адвокат.

В случае пребывания за границей, сообщение об изменении данных также возможно путем сообщения на официальный электронный адрес ТЦК по месту пребывания на воинском учете или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии), пояснила Кись.

"Актуализация места жительства для таких военнообязанных более чем актуальна из-за необходимости контроля адреса регистрации, на которую может быть направлена повестка от ТЦК, игнорирование которой приведет к административной ответственности, ограничению прав управления транспортным средством и другие негативные последствия в виде накопления штрафов, аресты имущества, а также к уголовной ответственности", - предупредила адвокат.

Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета влечет за собой наложение штрафа от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 - 25 500 грн) по ст. 210 КУоАП.

Она уточнила, что привлечение к ответственности не применяется в случае возможности получения персональных данных путем взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных, администраторами которых являются государственные органы.

"Любое привлечение к ответственности может быть обжаловано, но подлежит немедленному исполнению. Будет действовать оно до момента выполнения человеком требований ТЦК, уплаты штрафа или до окончания особого периода, то есть военного положения", - детализировала Кись.

Она добавила, что судебная практика по этому вопросу еще не сформирована, применяется ст. 210 КУоАП в этой редакции только с 17 июля. "Поэтому говорить о безосновательности штрафов ТЦК за необновление (уточнение) данных и их "легкую" отмену судом преждевременно. Сейчас за необновление персональных данных есть только административная ответственность", - отмечает она.

Кись подчеркнула, что в начислении штрафов предела нет, то есть за каждый раз, когда будут выявлять нарушения, штраф будет начисляться и добавляться к неоплаченному.

Обновление данных

Согласно новому закону о мобилизации, до 16 июля все военнообязанные лица в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои военно-учетные данные. Это сделано для того, чтобы власти понимали, какой мобилизационный резерв есть у страны. Кроме того, после обновления данных военнообязанные должны будут проходить ВВК, где определят степень их пригодности к службе.

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