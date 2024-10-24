В новом функционале новобранцы смогут получить абсолютно все уроки и фактически все знания о войне с врагом, отметила замминистра.

В мобильном приложении "Армия+" запустили онлайн-курсы для новобранцев и мобилизованных. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Мы впервые запускаем в "Армии+" комплексное онлайн-обучение. Мы понимаем, что современный мир 21-го века обязывает нас к современным цифровым шагам и в армии также", - сообщила Черногоренко.

В частности, в приложении "Армия+" появился курс онлайн-обучения, который состоит из трех больших модулей - "Общее военное дело", "Быт в боевых условиях" и "Беспилотные летательные аппараты".

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"Сегодня армия получает много новобранцев, много мобилизованных людей. Это наши украинцы и украинки, которые становятся на защиту нашего государства, нашей родины. И мы разработали функционал, в котором новобранцы смогут получить абсолютно все уроки, советы - фактически все знания нашей войны с врагом, в одном месте и в два клика, в одном приложении очень доступно на любой линии нашего фронта", - сказала Черногоренко.

Курс о беспилотных системах был определен самым нужным после опроса 17 тысяч военных.

"В курсе основы управления БПЛА будет не только основная линейка наших отечественных БПЛА или тех, которые находятся на вооружении украинской армии. Мы также дадим возможность изучить вражеские БПЛА. Наши военные должны понимать как бороться, какие контрзаходы делать для того, чтобы защищать нашу родину", - отметила Черногоренко.

Она сообщила о намерениях в дальнейшем запускать каждый месяц дополнительные курсы.

"Мы хотели бы сделать так, чтобы по запросу военнослужащих мы предоставляли возможности получения дополнительных знаний, каких-то советов, или "лайфхаков", чтобы наши военные были более осведомленными, более готовыми к эффективному уничтожению врага", - подчеркнула она.

Мобилизация в Украине - изменения в работе ВВК

Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны Украины наработали модель цифровизации работы военно-врачебных комиссий (ВВК).

"Мы уйдем от очередей. Мы уйдем от потенциальных злоупотреблений, от избыточного давления на ВВК, получим абсолютно прозрачный функционал, модель как проведения осмотров военно-врачебными комиссиями, так и постаудита этих осмотров соответствующими правоохранительными органами", - отметили в министерстве.

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