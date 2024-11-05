По словам эксперта, украинская армия сейчас "физически тает".

Сейчас в Украине мобилизуются в полтора раза меньше людей за месяц, чем составляют санитарные потери за такой же период. Об этом заявил бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Эспрессо".

"Летом был подъем и мобилизации, и добровольного рекрутинга - где-то до 35 тысяч в месяц. В сентябре и октябре цифры просели до уровня ниже мая прошлого года. Сегодня мы набираем в полтора раза меньше людей за месяц, чем за это же время составляют наши санитарные потери. Украинская армия физически тает, и это ведет нас к катастрофе", - предупредил он.

По словам Дикого, Украине сейчас критически необходимо мобилизовать 160 тысяч военных до начала нового года.

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"Залужный еще осенью 2023 года озвучил цифру полмиллиона. С того времени не только ничего к лучшему не изменилось, а стало значительно хуже. То есть, если год назад нам были нужны полмиллиона, то сейчас срочно надо минимум столько", - подчеркнул ветеран АТО.

Он отметил, что в Украине нужно срочно принять жесткие законодательные решения по мобилизации.

"Первое - это установление предельного срока службы, второе решение - это криминализация уклонения. Не административный штраф 25 тысяч, а тюремный срок. То есть есть выбор - четыре года в пикселе и возвращаешься героем, или четыре года на зоне бесплатной рабочей силой и с клеймом осужденного до конца жизни", - объяснил Дикий.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявил, что многие люди в Украине не замечают войну и думают, что она где-то далеко. По его словам, в Украине мобилизуют разные категории населения, поэтому слова о том, что дети депутатов якобы не воюют, являются ложными.

В то же время воин-адвокат Евгения Закревская отметила, что обязательная мобилизация женщин в Украине сегодня актуальна. Она считает, что такую мобилизацию "уже давно нужно объявить".

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