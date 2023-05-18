Во время последнего ракетного удара люди не могли спрятаться.

Военные будут требовать от властей проверки бомбоубежищ в Одессе после многочисленных жалоб горожан на то, что укрытия оказались закрытыми во время ракетных ударов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в медиацентре Украина-Одесса сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В частности, этот вопрос беспокоил журналистов, потому что вчера во время массированной ракетной атаки на регион выяснилось, что определенные бомбоубежища, укрытия были закрыты. Местные жители писали в соцсетях, что пытаются спрятаться, в том числе с детьми, но такой возможности нет.

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По словам Гуменюк, гражданская администрация не отчитывается военным о состоянии таких объектов. В то же время, сами военные очень часто заявляют о необходимости соблюдения правил безопасности во время воздушной тревоги.

"Мы проводим разъяснительную работу, в том числе с представителями местной власти. Конечно на такие случаи (закрытые укрытия – УНИАН) реагируем - в ближайшее время будет официальная позиция военного командования к военной администрации. Будет инициатива по проверке по этому направлению для того, чтобы люди имели возможность воспользоваться бомбоубежищем", - акцентировала Гуменюк.

Воздушная тревога - украинцев не пускают в безопасные укрытия

Напомним, о проблеме с закрытыми бомбоубежищами во время воздушных тревог сообщалось и в Киеве. В частности, во время предыдущей российской ракетной атаки почти во всех районах Киева зафиксировали многочисленные случаи закрытых укрытий.

Глава КГВА Сергей Попко назвал эти случаи преступными и напомнил, что балансодержатели обязаны немедленно обеспечивать беспрепятственный доступ к защитным сооружениям гражданской защиты.

Война в Украине - удары россиян по Одессе

Как сообщал УНИАН, 17 мая вечером российская армия нанесла массированный удар по Одесской области - крылатые ракеты были выпущены со стороны моря и оккупированной территории страны. Все восемь ракет были уничтожены украинскими защитниками, но обломки двух из них упали на складские помещения промышленного предприятия. Погиб охранник, еще три человека ранены.

Всего с вечера 17 мая и до 05:30 утра 18 мая российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по Украине. РФ выпустила 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Украинским защитникам удалось сбить 29 крылатых ракет, два дрона-камикадзе "Shahed-136/131" и два разведывательных БПЛА.

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