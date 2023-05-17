На заседании Совета оброны Киева было решено в самый сжатый срок проинспектировать все укрытия.

Почти во всех районах Киева зафиксировали многочисленные случаи закрытых укрытий во время последней российской ракетной атаки.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram. К начальнику КМВА Сергею Попко поступили многочисленные жалобы от киевлян относительно закрытых укрытий во время последней ракетной атаки. В частности, такие случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы.

"Закрытие укрытия во время войны, во время таких массированных воздушных атак – это преступление. Поэтому сегодня, на заседании Совета Обороны Киева я, как начальник КМВА, акцентировал особое внимание на решении этого вопроса", - подчеркнул Попко.

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В связи с этим безотлагательно были определены задачи для Национальной полиции Киева, муниципальной охраны города и всем председателям РГА.

"В самый сжатый срок все укрытия города Киева должны быть проинспектированы, зафиксированы все объекты к которым у гражданского населения нет доступа, а балансодержатели немедленно обеспечат беспрепятственный доступ к защитным сооружениям гражданской защиты. Таких случаев, как закрытие укрытия в столице не должно быть. Это недопустимо", - отметил Попко.

Он отметил, что жизнь и безопасность жителей Киева является и всегда будет оставаться главным приоритетом.

Ракетный удар 16 мая

В ночь на 16 мая россияне в очередной раз устроили массированную воздушную атаку по Украине. Больше всего сил направили на Киев. Только аэробалистические ракеты "Кинжал" были запущены 6 штук - все уничтожила противовоздушная оборона.

Кроме того, украинским защитникам удалось ликвидировать еще 9 "Калибров", 3 - баллистические ракеты, 6 - "Шахедов" и 3 беспилотника других моделей. Прямых попаданий враг не имел вообще.

Опасность разве составляли остатки сбитых воздушных целей. Их киевляне фиксировали в разных районах города, в частности в жилых дворах.

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