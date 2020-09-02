Нацкорпус анонсировал митинги в поддержку харьковских патриотов во всех крупных городах.

В Четверг, 3 августа, во всех крупных городах Украины пройдет массовая акция в поддержку харьковских патриотов под названием “Защита Украины - не преступление”.

В Киеве протесты начнутся в 12:00. Об этом сообщается на официальном сайте партии “Национальный Корпус”.

“3 сентября в 12:00 в Киеве состоится акция в поддержку харьковских патриотов, вставших на защиту Украины против пророссийских банд Медведчука-Кивы. Приглашаем все патриотические организации, ветеранские сообщества и неравнодушных граждан присоединиться к акции без политических флагов”, – говорится на сайте политической силы.

Кроме Киева аналогичные акции пройдут еще в 21 городе. Среди них: Харьков, Черкассы, Винница, Житомир, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Полтава, Одесса, Ровно и другие.

Поддержали акцию “Движение сопротивления капитуляции”, “Движение ветеранов Украины”, “Демократический Топор” и футбольные фанаты “Днепра”, “Динамо” и “Шахтера”.

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Автор: УНИАН