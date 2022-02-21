Спасатели разобрали конструкцию.

Во Львове обвалилась лестничная клетка в трехэтажном жилом доме.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 20 февраля около 13:00 по ул. Ставропигейской, 5 в трехэтажном жилом доме на лестничной клетке между третьим и вторым этажами произошло обрушение деревянного лестничного марша.

Спасатели с помощью выдвижной лестницы провели эвакуацию жильцов со второго и третьего этажей подъезда.

Читайте такжеПроглотил пакетик с каннабисом и умер: во Львове оправдали копов в резонансном делеТакже спасатели проводили разбор конструкций обрушившейся лестничной клетки.

Пока информации о погибших или травмированных нет.

Ранее сообщалось, что во Львове отчим зверски избил 7-летнего пасынка. У ребенка сломаны череп и челюсть.

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