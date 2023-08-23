Куратор проекта допускает, что этот акт вандализма состоялся по заказу.

Вечером, 22 августа, неизвестные повредили скульптуру "Уверенная". Она временно установлена в Стрыйском парке в рамках Львовской недели скульптуры 2023.

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, женскую скульптуру облили веществом, похожим на техническую смазку, и хотели поджечь. Отмечается, что охранник парка заметил скопление людей перед скульптурой около 23:00 и сразу вызвал полицию.

"Правоохранители проверяют камеры наблюдения, чтобы установить обстоятельства и лиц, совершивших правонарушение. Куратор проекта Павел Гудимов уже выехал на место и тесно сотрудничает с правоохранителями", - говорится в сообщении горсовета.

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Гудимов в Facebook также прокомментировал инцидент. По его словам, этот акт вандализма призван очернить жителей города и продемонстрировать неприятие современного искусства в публичном пространстве.

"Но я, как куратор недели, склоняюсь к тому, что этот акт вандализма произошел по заказу. Пока продолжается следствие и установление лиц, совершивших этот акт - я не владею информацией о корне зла", - заявил куратор проекта.

Справка УНИАН. Скульптура "Уверенная" установлена в рамках временной выставки, которая состоит из восьми современных скульптур коллекции Каневского художественного объединения "КрасноЧерное". Ее открыли в рамках ежегодной "Львовской недели скульптуры". Выставка будет доступна для всех до ноября 2024 года.

Скульптура "Уверенная" - скандал из-за искусства

Во Львове разгорелся скандал из-за выставки современной скульптуры, которую развернули в Стрыйском парке. Речь идет о восьми скульптурах украинских и зарубежных художников. Однако современное искусство не всем пришлись по вкусу.

Горожан возмутила скульптура обнаженной женщины с признаками ожирения авторства Василия Корчевого под названием "Уверенная".

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